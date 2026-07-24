BURLA MARINERA

Una vez más, la Tía Gobernanta nos miente a todos. Porque eso de que es “la mejor gobernadora del país” es solo un chiste, pero un chiste malo…

–“Tres semanas llevan los pescadores ribereños de los diversos muelles de la capital tratando de entablar algún diálogo con la Tía Gobernanta, y lo único que han logrado es largas a su petición, excusas, pretextos y mucha indiferencia”, lamentó el bolero don Memín, al repudiar esta nueva muestra del desdén gubernamental hacia uno de los principales sectores productivos del Estado.

–“Usted me va perdonar, le dijo doña Chela a su compadre, pero yo acabo de ver en las redes sociales de la Tía, que el pasado miércoles se reunió con los pescadores, convivió con ellos, les entregó equipos y apoyos, y hasta se puso a bailar con los líderes de esas agrupaciones, lo que quiere decir que mantienen una gran amistad”.

–“Ay comadrita, contestó don Memín, a usted la llevan al baile con facilidad, y no se da cuenta de que le están mintiendo de manera descarada. Claro que se reunió con pescadores, pero fue con los de Champotón, o sea tuvo que viajar más de 100 kilómetros para tomarse la foto con ellos, mientras que a los de la capital, a los que tiene debajo de su Palacio gubernamental, los sigue castigando con el látigo de su desprecio”.

–“Hace unos días, complementó el viejo Julián, se inauguró en el Centro de Convenciones de la capital, una muestra gastronómica con temática de especies del mar. Y en el evento, uno de los funcionarios chilangos que vienen aquí nada más a tomarse la foto y a comer mariscos, calificó a doña señora como “la mejor gobernadora del país”, mientras que ella dijo que su Gobierno seguirá apoyando al sector pesquero. Dos tremendas mentirotas que nadie, pero nadie les cree”.

–“Mientras todo eso sucedía, añadió el poeta Casimiro, en las afueras del centro de convenciones, decenas de pescadores esperaban ser atendidos por la mandataria. Tuvieron que salir al menos cinco funcionarios estatales a pedirles que se retiren, que sí los van a recibir pero otro día, con tal de que dejaran de protestar y de hacer escándalo. La triste realidad es que, una vez más, la Tía Gobernanta nos miente a todos. Porque eso de que es “la mejor gobernadora del país” es solo un chiste, pero un chiste malo” aseveró.

–“Yo creo que no hay que perder de vista que la razón principal de la protesta de los pescadores es porque exigen cuentas claras sobre los apoyos que ha canalizado la paraestatal petrolera a este sector; se habla de más de 400 millones de pesos en combustible y al menos 23 millones de pesos en lanchas, motores y equipos. Nadie sabe dónde fueron a parar esos recursos, y a eso se debe que la gobernadora no quiera darles la cara” apuntó don Memín.

–“En la publicación que hace la gobernanta, dice que los apoyos que entregó a los pescadores champotoneros suman apenas 675 mil pesos, o sea, falta saber dónde están los 22 millones y medio restantes, y aún más, qué se hizo con los vales de gasolina, porque ahora resulta que no hay combustible ni siquiera para las patrullas de la policía. No hay duda de que cada día estamos peor, y que la Tía es la peorsísima gobernadora que hemos tenido en toda la historia” concluyó doña Chela.