EXPULSAN SUEÑOS EN LA NORMAL RURAL DE HECELCHAKÁN; DENUNCIAN ABUSOS, HUMILLACIONES Y ACTIVIDADES PARA FORZAR DESERCIONES

En lo que debió ser motivo de ánimo por ser alumnos de nuevo ingreso a la Escuela Normal Rural “Justo Sierra Méndez”, ubicada en el Municipio de Hecelchakán, más de 15 jóvenes desertaron o renunciaron, pues los obligan a firmar para ceder sus lugares, ya que los ponen a chapear sin permitirles el uso de gorra, además de mantenerlos en condiciones antihigiénicas.

Una alumna que tomó esa decisión relató que cuando llegas a las instalaciones, tu cuarto está sucio, tiene hasta condones, cerveza y papel higiénico usado, entre otras irregularidades, y no dejan que lo limpies hasta que lo ordenen.

Reveló que muchos, se estima que más de 15, se salieron porque los hicieron chapear sin permitirles usar gorra, además de que los encargados les “decomisan” bronceadores, al igual que repelentes de mosquitos. “No te dicen qué no puedes ingresar, simplemente te lo quitan y ya”, se quejó.

De la posibilidad de inconformarse en la Secretaría de Educación del Estado de Campeche (Seduc) para recuperar el lugar que ganó, dijo que en su caso es el número 7, pero si regresa le harán la vida “de cuadritos”, pues así como unos salen, otros entran, ya que los hacen firmar un documento en el que ceden su lugar.

También reveló que cuando se habla con alguna autoridad no puedes mirarla a la cara, sino tienes que agachar la cabeza.