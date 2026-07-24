viernes, julio 24, 2026
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DENUNCIAN NUEVA MORTANDAD DE ABEJAS EN SUC-TUC; CON LAS MÁS DE 50 COLMENAS PERDIDAS EN MENOS DE UN MES SUMAN CASI 100

-Exigen que el Gobierno e instancias competentes frenen el envenenamiento, al parecer derivado del uso de plaguicidas prohibidos.

Hopelchén.- Mediante un video grabado el pasado 21 de este mes de julio, apicultores de la comunidad de San Francisco Suc-Tuc, del Municipio de Hopelchén, reportaron el envenenamiento de más de 50 colmenas en menos de un mes, ante lo cual exigieron al Gobierno e instancias competentes que intervengan para frenar la mortandad.

Estos nuevos casos de mortandad de abejas se dieron en apiarios cercanos a los campos menonitas de “Sierra Verde”, donde hace unas semanas ocurrió el presunto envenenamiento de más de 30 colmenas.

A la fecha ya van cerca de 100 colmenas perdidas y las autoridades aún no se han acercado a los apicultores afectados para realizar las investigaciones correspondientes, frenar la mortandad de abejas y dar con los responsables, quienes siguen usando plaguicidas prohibidos, en detrimento de la economía y el patrimonio de decenas de familias.

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