CJNG SÍ TIENE PRESENCIA EN CAMPECHE, CONFIRMA GOLPE FINANCIERO A SU ESTRUCTURA DADO A CONOCER POR EL PAÍS

-Pero las autoridades no lo ven, ¿será incompetencia o encubrimiento?: Ricardo Medina

De acuerdo con información dada a conocer por El País, al anunciar que, en colaboración con la Secretaría de Hacienda, dio el mayor golpe “jamás realizado” al Cártel Jalisco Nueva Generación, pues aplicó sanciones contra 55 sujetos (39 personas físicas y 16 personas morales) vinculados a la mayor organización criminal de México, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló que el CJNG tiene presencia en Campeche.

De acuerdo con una gráfica donde identifica como líder de esa agrupación delictiva a Juan Carlos González “El Pelón” o Juan Carlos Valencia González, ciudadano mexicano-estadounidense e hijastro de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, la entidad campechana aparece como zona donde ese grupo tiene presencia.

Al respecto, el dirigente priísta Ricardo Medina Farfán escribió en sus redes sociales: “De acuerdo con la Oficina del Tesoro de Estados Unidos, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene presencia en Campeche. Pero las autoridades de Campeche no lo ven, pues según ellas aquí no pasa nada, pero ¿crees que sea incompetencia o encubrimiento?”.

Cabe señalar que el mismo Departamento del Tesoro estadounidense anunció los bloqueos financieros e identificó a El Pelón como nuevo jefe del CJNG tras la muerte de su padrastro en una operación mexicana en febrero, y enfrenta cargos federales por narcotráfico en Washington.

Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares por información que permita detenerlo o condenarlo.