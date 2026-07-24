ROBO VIOLENTO A CASA HABITACIÓN DEJA DOS MUJERES LESIONADAS

Ciudad del Carmen.- Un grupo de sujetos armados irrumpió alrededor de las 3:00 horas de este viernes 24 de julio en una vivienda de la colonia Puntilla, en Ciudad del Carmen, donde sometió a dos mujeres para apoderarse de una suma de dinero, de la que no se informó el monto, además de otras pertenencias de valor.

Durante el atraco, las víctimas resultaron con lesiones en el rostro, la cabeza y diversas partes del cuerpo, por lo que fueron canalizadas a un sanatorio de Ciudad del Carmen para recibir atención médica. Una vez que sean dadas de alta, acudirán ante el Ministerio Público para interponer formal querella por robo a casa habitación con violencia.

Personal de la Vicefiscalía General Regional con sede en Ciudad del Carmen, de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), investiga el robo a casa habitación con violencia.