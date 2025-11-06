TRAS EXPLOSIÓN EN PLANTA DE GAS DE ATASTA, EN REDES CIRCULAN FOTOS DE TUBERÍAS CORROÍDAS

Usuarios de redes sociales compartieron fotografías que muestran supuestas tuberías con signos de fuerte corrosión tras la explosión confirmada en la planta de Gas en la zona de Atasta. Se señala que estas podrían pertenecer a la línea que detonó el incidente dentro del Centro de Proceso y Transporte de Gas.

Hasta el momento no hay confirmación oficial que verifique que las imágenes correspondan al ducto involucrado, ni se ha publicado un dictamen sobre las causas que provocaron la emergencia. Autoridades mantienen acordonada el área de la planta, mientras paramédicos continúan en el lugar de manera preventiva.

Fuentes preliminares indicaron que la fuga fue controlada, aunque se desconoce la magnitud exacta de los daños internos o si hubo afectaciones a personas dentro de las instalaciones.