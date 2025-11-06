EXPLOSIÓN Y FUGA DE GAS EN PLANTA DE ATASTA; HABRÍA HERIDOS Y CIERRAN CIRCULACIÓN EN LA CARMEN-VILLAHERMOSA

Acceso principal está acordonado y trasciende que la efusión ya fue controlada

Ciudad del Carmen.- Alarma en la zona e intensa movilización de cuerpos de emergencia para evacuar al personal y controlar la situación, propició una explosión registrada en la planta de gas de Atasta, perteneciente a Pemex, lo que haría dejado personas l3s¡on∆das, pues al menos 3 ambulancias ingresaron al complejo, aunque la paraestatal no ha emitido comunicado. La carretera Carmen-Villahermosa está cerrada en ambos sentidos.

Al parecer el estallido fue un ducto de gas del Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta, y de acuerdo con fuentes oficiales preliminares, hubo fuga que ya fue controlada, aunque el acceso principal permanece acordonado mientras se realizan labores de verificación y seguridad interna por parte de personal de Protección Civil, Seguridad Industrial de Pemex y especializado.

En tanto, trabajadores reportaron que una caída repentina de presión obligó a detener dos módulos de operación, y aunque bajó hasta 19.5 barg, ya fue restablecida. Tres plantas quedaron fuera de servicio, incluyendo los módulos 1 y 3.