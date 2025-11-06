ASESINAN A REGIDORA EN OAXACA Y A EXALCALDE EN VERACRUZ

A la cabildante le dispararon y al exedil, que estaba secuestrado desde inicios de este mes y cuyo rescate pagaron, le encontraron una herida de arma blanca en el cuello.

Mientras en Oaxaca la regidora Guadalupe Urbán Ceballos, del Partido Verde Ecologista de México, fue asesinada a balazos cuando salía del domicilio de sus padres, en Veracruz, Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca, fue hallado sin vida en un sembradío de maíz, con huellas de violencia y una herida de arma blanca en el cuello, lo que presuntamente le habría causado la muerte, tras haber sido secuestrado a inicios de este mes de noviembre y pese a que su familia pagó el rescate.

En el estado oaxaqueño, cuando salía del domicilio de sus padres, Urbán Ceballos, cabildante del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, fue asesinada a balazos, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Fuentes de seguridad señalaron que el homicidio fue perpetrado por personas aún no identificadas, cuando la funcionaria iba a dirigirse a un evento organizado por el Gobierno del Estado denominado Jornadas de Paz.

En un comunicado, el Partido Verde confirmó el deceso, externó su solidaridad y pésame a familiares y amigos de Urbán y confió en que las autoridades competentes harán una investigación pronta, exhaustiva y transparente para que este hecho no quede impune.

DEJAN CUERPO EN SEMBRADÍO DE MAÍZ

En Veracruz, el cadáver de Lázaro Francisco Luria, exalcalde de Chinameca, fue localizado con huellas de violencia y con una herida de arma blanca en el cuello, lo que presuntamente le habría causado la muerte.

De acuerdo con fuentes, estuvo secuestrado desde los primeros días de este mes y, a pesar de que su familia pagó el rescate, fue asesinado y su cuerpo abandonado en un sembradío de maíz.

Francisco Luria se suma a la larga lista de políticos asesinados en el estado de Veracruz, que de acuerdo con organizaciones nacionales encabeza las listas de violencia política.