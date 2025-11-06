JUBILADOS DE LA CNTE SE PLANTAN OTRA VEZ EN PALACIO DE GOBIERNO PARA EXIGIR LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD; LES DICEN QUE SÍ, PERO NO CUÁNDO

San Francisco de Campeche.- De nueva cuenta, un grupo de maestros jubilados afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), volvió a plantarse frente al Palacio de Gobierno para exigir lo que, aseveran, no es regalo ni limosna, sino un derecho estipulado en la Ley Federal del Trabajo: el pago de la prima de antigüedad, pues después de décadas de servicio en las aulas, lo mínimo que esperan es que les reconozcan con algo más que un “gracias por participar”.

Silverio Tuz Góngora, representante de los docentes, explicó que aunque las modificaciones recientes han reducido el monto estimado del pago, los maestros todavía se aferran a la esperanza de recibir al menos 100 mil pesos.

Reveló que la reunión con la Dirección de Gobernación no arrojó fecha concreta para el pago, pero animó a sus compañeros a no bajar la guardia y seguir insistiendo, y tan pronto les fijen día se pondrán de acuerdo para viajar.

Expuso que la prima de antigüedad está respaldada por el artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo, y que dicha esta prestación se paga desde 1994, aunque ahora por las modificaciones ya no se calcula con base en el salario mínimo actual, sino en los 12 días de salario del último ingreso percibido.

De los 86 maestros que iniciaron esta lucha, sólo 64 continúan. Algunos desistieron probablemente agotados por la burocracia o resignados a que su derecho se diluya en el limbo administrativo, y los que quedan prometen volver las veces que sean necesarias hasta recibir lo que les corresponde.