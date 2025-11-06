CLAUSURA PROFEPA 4 OBRAS POR FALTA DE PERMISO DE IMPACTO AMBIENTAL; 3 PREDIOS SE UBICAN EN CARMEN

Campeche.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso cuatro clausuras totales temporales en el Estado de Campeche, al detectar actividades de cambio de uso de suelo y obras de construcción sin contar con las autorizaciones ambientales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



Tres de los sitios inspeccionados se ubican en el polígono del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, considerada una de las zonas ecológicas más importantes del país.



La primera clausura fue en terrenos forestales ubicados a un costado de la carretera federal 261, tramo Campeche–Chencollí, en el Municipio de Campeche. Personal de la Profepa constató la remoción de vegetación característica de selva baja espinosa subperennifolia en una superficie de 119 hectáreas, sin la autorización de cambio de uso de suelo de la Semarnat, ante lo cual impuso la medida de seguridad de clausura total temporal para detener las actividades y evitar mayores daños al ecosistema.



El segundo operativo se realizó en un predio rústico denominado Huarixe, polígono tres, ubicado a la altura del kilómetro 35 de la carretera Carmen–Puerto Real, en el Municipio de Carmen, donde una superficie aproximada de 4,000 metros cuadrados había sido rellenada con material pétreo y cascajo de escombro, además del derribo de vegetación de mangle sin autorización en materia de impacto ambiental. Para prevenir más afectación a los ecosistemas costeros, se impuso la clausura total temporal.



La tercera clausura fue en un espacio ubicado en el kilómetro 32 de la carretera Carmen–Puerto Real, también dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos. En el lugar se detectó el inicio de una construcción con estructuras de varilla y cimentación en una superficie de 150 metros cuadrados, sin acreditar la autorización de impacto ambiental. Una vez más, la Profepa impuso la clausura total temporal para detener cualquier avance y evitar la erosión de la línea de costa.



Por último, hubo operativo en un predio ubicado en el malecón Nelson Barrera Remellón, entre las calles Corcovado y 74 del Municipio carmelita, igualmente dentro del polígono del Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos. Se constató la construcción de una plataforma de madera en dos niveles sobre terrenos ganados al mar, sin contar con la autorización de impacto ambiental. Se procedió a la clausura total temporal de la obra.