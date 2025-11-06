PERÚ DECLARA PERSONA NON GRATA A SHEINBAUM Y LA ACUSA DE VÍNCULOS CON NARCOTRÁFICO

El Congreso de Perú declaró hoy persona non grata a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que calificó como injerencia en asuntos internos del país, tras el asilo otorgado a la ex primera ministra Bettsy Chávez, procesada por rebelión durante el autogolpe del expresidente Pedro Castillo en 2022.

La decisión fue aprobada con 63 votos a favor y cuatro en contra. Durante el debate legislativo, el vicepresidente de la Comisión de Exteriores, Ernesto Bustamante, declaró que Sheinbaum “está en cama con el narcotráfico”, frase con la que buscó justificar la postura del Parlamento. Señaló además que la mandataria mexicana “se mete en problemas peruanos” al intervenir en el caso de Chávez.

La ex primera ministra permanece en la residencia del embajador de México en Lima desde el lunes, luego de confirmarse que el gobierno mexicano le concedió asilo. En respuesta, el gobierno peruano anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con México.