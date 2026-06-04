CAMPESINOS REVIENTAN CONTRA LA SADER POR INCUMPLIMIENTO DE PAGOS Y ACEPTAN 15 DÍAS DE PRÓRROGA

Campeche.- Tras varias horas de intenso diálogo y reclamos de campesinos al delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Campeche, Carlos Baqueiro Cáceres, por incumplimiento del pago de apoyos económicos comprometidos, indispensables para preparar las tierras rumbo al próximo ciclo agrícola, el representante de la dependencia solicitó y obtuvo prórroga de 15 días hábiles para realizar los depósitos y cumplir compromisos establecidos.

Los productores de la Confederación Nacional Mexicana de Maiceros y Agricultores se manifestaron en las oficinas de la Sader, y encararon a Carlos Baqueiro para exigir respuestas concretas sobre la falta de cumplimiento para pagarles, pues muchos necesitan el recurso para comprar insumos y realizar trabajos previos a la siembra. Al final ambas partes acordaron mantener el diálogo abierto en espera de que sean liberados los apoyos.