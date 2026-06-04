ACUSADO DE MORTANDAD DE ABEJAS EN HOPELCHÉN NO LLEGÓ A LA AUDIENCIA INICIAL Y LA REPROGRAMAN

-DE NO ACUDIR AL PRÓXIMO LLAMADO, EL MP SOLICITARÍA ORDEN DE APREHENSIÓN PARA GARANTIZAR SU PRESENCIA

Al no presentarse hoy jueves el dueño del rancho ubicado en Crucero de Oxá, Campeche, acusado de la mortandad de abejas en Hopelchén, para la audiencia inicial, el juez de Control la reprogramó aunque aún no define fecha.

La acusación es por alteración y daños al ambiente, de acuerdo con las investigaciones penales integradas por personal de la Vicefiscalía General de Delitos Contra Animales, Ambiente y Ecosistemas de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM), que apuntan a posibles afectaciones ambientales que habrían provocado daños a más de 2 mil colmenas e impactos al manto freático y a la flora de la región, presuntamente derivados del uso constante de agroquímicos.

Fuentes cercanas al proceso señalaron que de no presentarse en la próxima audiencia, el Ministerio Público podría solicitar orden de aprehensión para garantizar la presencia del dueño del rancho ante la autoridad judicial y dar continuidad al procedimiento legal.