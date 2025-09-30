martes, septiembre 30, 2025
Locales

PESE A SER ILEGAL, LAYDA Y MORENA IMPONEN A ALCUDIA COMO PRIMER PRESIDENTE FORÁNEO DEL TSJE

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- A pesar de que no reúne los requisitos de ley, en menos de 35 horas Juan Pedro Alcudia Vázquez fue nombrado magistrado gracias al mayoriteo de Morena en el Congreso, y primer presidente foráneo del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) por el pleno a modo del Poder Judicial.
Así, en sigilo, actitud propia de regímenes autoritarios y dictaduras, el pleno del TSJE consumó el deseo de la gobernadora de imponer al poblano, en sesión fast track que ni siquiera fue transmitida en vivo.

