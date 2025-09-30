ACUSA ABUSO POLICIACO EN REPRESIÓN A COLECTIVOS QUE PROTESTARON CONTRA IMPOSICIÓN DE ALCUDIA; ENTRE DETENIDOS HABÍA UNA EMBARAZADA

San Francisco de Campeche.- Eloy Romero Acuña, representante en el Estado del Frente Nacional por las 40 Horas, denunció haber sido víctima de abuso policial por participar la noche del 28 de septiembre en la protesta pacífica frente al Congreso del Estado, en rechazo a la designación de Juan Pedro Alcudia Vázquez como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche (TSJE), y que entre las personas reprimidas hay una embarazada.

Explicó que tras un evento cultural en el Centro Cultural Luciérnaga, en el que participó el youtuber y activista Pepe Migala, acudió junto con integrantes de colectivos sociales a manifestarse de forma pacífica mediante pintas y consignas, y que en el lugar también se encontraba una integrante de la colectiva Ley Sabina, con dos meses de embarazo, quien realizaba pintas en un monumento para denunciar “a un tipo violentador que ya está en el poder”.

La policía olvidó que no es lo mismo vandalismo que una protesta con causa social, sostuvo Romero Acuña, y de acuerdo con su testimonio, alrededor de ocho elementos policiacos lo sometieron con violencia: “Me tiraron al piso, me rompieron los lentes, tengo una contusión en la cabeza, un esguince en el cuello y marcas en las muñecas por las esposas mal colocadas”, denunció.

Expuso que fue trasladado al Ministerio Público junto con sus compañeras, y tras la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, las mujeres fueron canalizadas a una clínica, mientras él recibió atención médica por sus lesiones.

El activista lamentó además que el invitado al evento, Pepe Migala, fuera perseguido por elementos de seguridad: “Qué pena me da que invitemos a alguien a dar una plática a Campeche y termine siendo perseguido”, expresó.

Asimismo, acusó que durante su detención le fue confiscado su teléfono celular, y que los policías apagaron sus cámaras corporales.