¿POR QUÉ NO LE PAGA A MI TÍO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA COMUNA DESDE HACE 9 MESES?, LE PREGUNTAN A PABLO Y LO TACHAN DE VENGATIVO

En sus redes sociales, el usuario José Luis Villa denunció que el alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus no paga desde hace 9 meses los servicios prestados a su Gobierno a todos los proveedores, sino sólo a sus favoritos, mientras la Unidad Administrativa y Tesorería se la pasan mintiendo y pidiéndole refacturar y refacturar, y precisa que su tío no recibe pago desde noviembre de 2024 pero no quiere hacer más grande la situación, porque el munícipe, afirma, es vengativo y rencoroso, y teme quedarse sin trabajo y, peor, nunca recibir su paga. “¿Ese es su amor por Carmen?”, preguntó.

José Luis Villa escribió:

“Lic. Pablo Gutiérrez Lazarus, en vísperas de su Informe de Gobierno, es digno reconocerle todo el trabajo que ha hecho usted por este Municipio de Carmen, sin duda alguna es usted el Presidente que más ha transformado este Municipio, de eso sobre todo la gente que venimos de fuera ya desde hace un tiempo, se lo reconocemos y se lo aplaudimos, porque es la tierra donde a pesar de la grave crisis económica que estamos pasando por el impago de Pemex a las empresas, a pesar de esto usted ha tratado de buscarle opciones para que la economía no dependa al 100% de la actividad petrolera”.

Y continúa: “Pero es importante igual que usted que tanto lucha por Ciudad del Carmen, y que dice tener mucho amor por Carmen, es importante que usted igual cumpla con los pagos de todos los proveedores que le trabajan al Ayuntamiento de Carmen, tengo a bien decirle que mi tío es proveedor del Ayuntamiento de Carmen, y desde el mes de noviembre del 2024 no le pagan sus servicios ya suministrados al Ayuntamiento, y lo peor es que a la fecha las mentiras es lo único que por parte de la gente de usted y de las Áreas (Unidad Administrativa y Tesorería) saben decir”.

Mi tío -prosigue José Luis Villa-, tiene meses buscando y suplicando a sus colaboradores que le paguen, y lo único que saben decirle es más hoy, más mañana, y cuando parece que ya le van a pagar, acaba el mes y le piden refacturar y refacturar y volver a refacturar y así han transcurrido ya 9 meses y lo peor es que no pagan. Si usted dice tener mucho amor por Carmen, ¿por qué golpean tanto a los proveedores que le trabajan al Ayuntamiento y que al final del día los ocupan para que usted brinde un buen trabajo y para que todo esté en óptimas condiciones? ¿Por qué no les pagan? ¿Por qué no valora usted el trabajo que hacen y no les pagan? ¿Por qué sus gentes de Unidad Administrativa y Tesorería sólo saben mentir? ¿No puede usted darle indicaciones al área de Tesorería para que pague? ¿No puede usted darle ordenes usted a su gente de Unidad Administrativa para que busquen que Tesorería les pague?

Y más preguntas: “¿Por qué no pagan, Lic. Pablo Lazarus? ¿Por qué sólo les pagan a sus proveedores favoritos? Y lo más triste de todo esto, es que mi tío tiene temor por hacer más grande esta situación, porque usted es muy vengativo, usted es muy rencoroso y lo que puede suceder es que lo dejen sin trabajo y, peor aún, que nunca le paguen. ¿Será que la persona que está en Tesorería esté igual sin cobrar su sueldo? ¿Será que esta persona sepa que la gente necesita cobrar para poder vivir? ¿Por qué sólo se la pasan pidiendo refacturar refacturar y refacturar y pasan los meses y no pagan? ¿Será que la persona de la Unidad Administrativa igual esté sin cobrar su sueldo? ¿Será que sepa que la gente necesita dinero para vivir?”.

Involúcrese Lic. Lazarus, ponga a trabajar a su gente, y los que no estén dando resultados o no sigan sus instrucciones dele las gracias y ponga gente que de verdad realicen su trabajo. Es injusto que no les paguen a los proveedores, y que únicamente les paguen a sus proveedores favoritos, predique con su amor por Carmen y no quede mal usted por gente tan soberbia y déspota como la que tiene en Tesorería y en Unidad Administrativa, no manche su trabajo en el Municipio por gente tan incompetente, subraya, y para finalizar recalca: “Espero sinceramente lo comprenda y tome cartas en el asunto porque me dice mi tío que ya sólo faltan 2 días para que finalice este mes de septiembre… y comenzará octubre y seguramente sus gentes de Tesorería y Unidad Administrativa volverán a pedir de nueva cuenta refacturaciones y más refacturaciones y no pagarán. Amor por Carmen pero no haga que los proveedores de Carmen que le trabajan a su Ayuntamiento no les paguen y contribuya usted a la grave crisis económica que hay en esta Isla”.

Vía: Visión Política Noticias.