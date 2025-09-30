MAÑANITAS, MISA Y PROCESIÓN EN HONOR A SAN MIGUEL ARCÁNGEL, EN TINÚN

Tinún, Tenabo.- En lo que fue un intenso día de actividades donde participaron feligreses y productores, con misa y procesión, concluyó hoy el festejo en honor a San Miguel Arcángel en la Junta Municipal de Tinún, en el Municipio de Tenabo.

A temprana hora, feligreses acompañaron a un mariachi para llevarle mañanitas al patrono, y luego se celebró una misa. Por la tarde, se realizó la tradicional cabeza de cochino en la zona centro de la comunidad.