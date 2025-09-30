¿CAMPECHE YA VAS A DESPERTAR? LA PUTREFACCIÓN DE LA 4T…

Por: Víctor Alberto Améndola Avilés

Mat^ron a Alejandro Gómez Cazarín… en su lecho de muerte, actuaron con saña y maledicencia.

Lo despojaron de su cargo, lo arrinconaron políticamente… y el tipo estaba luchando, literalmente, por su vida.

Al final, lo degradaron, lo humillaron y lo defenestraron… el personaje ni se podía defender. Mientras “sus camaradas y amigos” lo destituían, el tipo moría a cientos de kilómetros de Campeche.

Manuel Minet Marrero, abogado joven.

Apenas iba a cumplir 58 años este octubre. Murió de forma trágica. De forma “natural”… difícil creer que una persona con una representación importante no tuviera los cuidados médicos correctos. “Algo” o “alguien” le provocó los problemas cardiacos…

El primero, titular del Poder Legislativo.

El segundo, titular del Poder Judicial.

Mejor les fue a Renato Sales, a Pozos Lanz y a Don Armando Constantino Toledo Jamit.

A estos, nada más los usaron, los sobajaron y les dieron las “thankius”.

Bye, adiós… Gracias por participar.

Y son los de casa.

O bueno… Eran!!!

De los tres últimos, solo dos mantienen la dignidad intacta. Se fueron y entendieron que no encajaban en el modelo de la locura y la estulticia.

Solo uno le sigue apostando a seguir mamando de la ubre que lo ha hecho millonario. Que no digan que no y que no.

Total: a los principios y al decoro se les puede poner Gel “Mi Chedraui”.

Esta es la 4T en Campeche.

Una total y completa abominación. Circo, payasos, miseria, muerte y canibalismo Interno.

Ya vas a despertar Campeche????

O faltan más muertes, más miseria y mayor envilecimiento humano???

Más depredación, más degradación y más depravación.

En qué momento nos convertimos en una sociedad gobernada por dementes y foráneos filibusteros???

V. Améndola

Rōnin 🥷🏼