Gobernantes ricos

La frase de que no puede haber Gobierno rico y pueblo pobre les entra por un oído y les sale por el otro y es obvio que esos lujos no se pagan solos, vienen de la corrupción y del tráfico de influencias…

–“¿Ya vieron el relojito Cartier de 514 mil pesos y los zapatitos Luis Vuitton de más de 24 mil pesos que porta nuestra modesta, sencilla y humilde mandataria?”, preguntó venenosa doña Chela a sus compañeros de tertulia, quienes, bien informados como siempre, asintieron con la cabeza y con rostro de resignación.

–“Te voy a responder como lo hacen sus bots, le dijo don Memín: ella “siempre” ha tenido dinero y se ha dado esos lujos ostentosos desde hace muchísimos años, porque podrá ser una política fracasada o por lo menos mediocre, pero sus empresas le generan cuantiosos dividendos cada mes”.

–“Sabido es que tiene gasolinerías, fincas escuelas, playa privada y numerosas propiedades las cuales da en renta –carísimas por cierto—al Gobierno del Estado. De hecho el local donde está la sede de su partido es de ella y no por eso les perdona la mensualidad” apuntó a su vez el poeta Casimiro.

–“Si algo no podemos negarle como buena Fifí que es, apuntó a su vez don Julián, es que tiene gustos caros, con bolsas de mano que cuestan varias decenas de miles de pesos, zapatos y sandalias que también rebasan los 25 mil pesos por par y sus vestidos son de diseñador, así que cada outfit de la gobernanta no baja de 600 mil pesos” aseguró.

–“Sí, lastimosamente la Tía no quiso acatar la orden de la lideresa nacional guinda para que los representantes de ese partido que ostentan cargos públicos disimulen o disfracen sus lujos, en pocas palabras, que lo escondan. A ella le vale que más del 42.5 por ciento de nuestra población no tenga ni para comer, ella se da el gusto de presumir sus prendas, y que los demás se vayan al carajo” arremetió doña Chela.

–“Nuestra gobernanta es un ejemplo claro de la degradación que ha tenido el movimiento humanista impulsado por Cabecita de Algodón. Su frase de que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre les entra por un oído y les sale por el otro y es obvio que esos lujos no se pagan solos, vienen de la corrupción y del tráfico de influencias, que es lo mismo que hacían sus aborrecidos adversarios del PRIAN, la putrefacción del movimiento se aceleró con este tipo de personajes con nula empatía social. Se han ganado a pulso el unánime repudio ciudadano” sostuvo el poeta Casimiro.

–“Lo peor es que hasta cuando la mandataria quiere disfrazarse de pobre y porta sus huipiles para aparentar respeto a la raza maya, en el fondo las insulta, ya que esas vestimentas que porta cuestan más de 20 mil pesos, porque no se las hacen las costureras de Nunkiní o de Xpujil, sino afamados modistos que cobran en dólares. Ya no tiene remedio la señora, tienen razón los que dicen que es impresentable y que ella no representa en absoluto el movimiento de izquierda que la llevó al poder” lamentó apesadumbrado el bolero don Memín.