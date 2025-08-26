martes, agosto 26, 2025
Lo último:
Locales

ALISTAN FIGURAS CON LUCES PARA ADORNAR EL PALACIO DE GOBIERNO POR LAS FIESTAS PATRIAS; UNA SERÁ DEL TREN MAYA

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche .- Iniciaron los preparativos para adornar el Palacio de Gobierno con motivo de las fiestas patrias, y en esta ocasión será con figuras que contarán la historia de nuestro pueblo: los mayas, los galeones piratas, la Conquista religiosa, el Campeche moderno y hasta el icono del Tren Maya, entre otros.


Los encargados revelaron que las luces deberán ser encendidas el 1 de septiembre.

También te puede gustar

Más de mil 200 toneladas de azúcar busca producir el sector cañero

telemarwebmaster_gs2m70wg

DETIENEN A EXFUNCIONARIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE AYSA GONZÁLEZ

user editor

Acuerda gobernador Aysa González fortalecer entrega gratuita de cubrebocas

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *