ALISTAN FIGURAS CON LUCES PARA ADORNAR EL PALACIO DE GOBIERNO POR LAS FIESTAS PATRIAS; UNA SERÁ DEL TREN MAYA

San Francisco de Campeche .- Iniciaron los preparativos para adornar el Palacio de Gobierno con motivo de las fiestas patrias, y en esta ocasión será con figuras que contarán la historia de nuestro pueblo: los mayas, los galeones piratas, la Conquista religiosa, el Campeche moderno y hasta el icono del Tren Maya, entre otros.



Los encargados revelaron que las luces deberán ser encendidas el 1 de septiembre.