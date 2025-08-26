POR PRESUNTO PECULADO DE 400 MIL PESOS VINCULAN A PROCESO A FUNCIONARIO DEL ALCALDE PABLO GUTIÉRREZ

Ciudad del Carmen.- Por el presunto desvío de 400 mil pesos de la Caseta del Puente de la Unidad de Isla Aguada, en Carmen, perteneciente a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Campeche (Seafi), hoy fue vinculado a proceso el coordinador de Evaluación Técnica en la Dirección de Medio Ambiente y Aprovechamiento Sustentable del Gobierno alcalde carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus, Felipe “C” y/o F. C. T.



El funcionario municipal es acusado por la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECCECAM) por peculado, mismo cargo por el que fue detenido y vinculado a proceso en libertad, el exdirector de la plaza de Cobros de la Caseta del Puente de la Unidad, Avelino “T” y/o A.T.S., en junio pasado.



Además de estas dos personas, hay un tercer implicado que aún no ha comparecido ante el juzgador.



Felipe “C” fue sujeto a las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva justificada, como acudir a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares (Umeca), no salir del país ni del Estado de Campeche sin autorización del juez, y no acercarse a las oficinas ni a empleados del Puente de la Unidad.