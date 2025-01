NO PERMITIREMOS QUE OPEREN LOS POCHIMÓVILES: ALBA ROSADO

NO SÉ CÓMO LOS MARIDOS PERMITEN A SUS MUJERES QUE OPEREN ESAS UNIDADES, EXCLAMA

Tras el pleito entre taxistas y pochimóviles en el estacionamiento de conocida tienda de autoservicio, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTVC), Juan “Gallo” Alba Rosado, señaló como responsables a dos personas, y dijo no saber cómo los maridos permiten a sus mujeres que manejen esas unidades, que por ser ilegales no permitiremos que operen.

Recalcó que esas unidades de transporte operan sin ser legales, con documentos falsos, y rob@n el pasaje a los taxistas, lo que es negocio de dos personas que ganan sin hacer nada, y remarcó que no vivimos en un ejido, por lo tanto, los pochimóviles no pueden dar servicio en la ciudad, pues la ley no lo permite. Alba Rosado expuso que estos señores (en alusión a los dos líderes) piden 300 pesos por día; el señor Pastor tiene 5 (unidades) y sentado en su casa gana mil 500 pesos diarios, por eso está recurriendo a todo esto, pero no se lo vamos a permitir.