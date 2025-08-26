NO COMPARTIREMOS CON SHEINBAUM NINGÚN DETALLE SOBRE CÓMO LLEGÓ EL MAYO: FISCAL DE EU

Mundo.- Al presumir que bajo la dirección de Donald Trump “hemos traído a más líderes del cártel ante la justicia que cualquier otra Administración”, la fiscal Pam Bondi aseveró que “No daremos detalles de cómo llegó El Mayo Zambada a Estados Unidos”.



Lo anterior, en conferencia de prensa y ante la pregunta de un reportero sobre las colaboraciones que ha solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para entender cómo las autoridades estadounidenses trajeron al Mayo, pues no está claro todavía.