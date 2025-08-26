martes, agosto 26, 2025
Lo último:
InternacionalesNacionales

NO COMPARTIREMOS CON SHEINBAUM NINGÚN DETALLE SOBRE CÓMO LLEGÓ EL MAYO: FISCAL DE EU

Publicad0rTelemar

Mundo.- Al presumir que bajo la dirección de Donald Trump “hemos traído a más líderes del cártel ante la justicia que cualquier otra Administración”, la fiscal Pam Bondi aseveró que “No daremos detalles de cómo llegó El Mayo Zambada a Estados Unidos”.


Lo anterior, en conferencia de prensa y ante la pregunta de un reportero sobre las colaboraciones que ha solicitado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para entender cómo las autoridades estadounidenses trajeron al Mayo, pues no está claro todavía.

También te puede gustar

MORENA AMENAZA A LA SCJN CON SANCIONES SI INVALIDA REFORMA JUDICIAL

telemarwebmaster_gs2m70wg

DEUDA DE MÉXICO LLEGA A CIFRA HISTÓRICA DE 17.5 BILLONES DE PESOS; CON AMLO CRECIÓ 7 BILLONES

Publicad0rTelemar

Muere gatita tras ser rociada con pintura de aceite

telemarwebmaster_gs2m70wg

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *