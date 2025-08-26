‘EL MAYO’ ZAMBADA MORIRÁ EN PRISIÓN: FISCAL PAM BONDI

La fiscal estadounidense Pam Bondi aseguró que Ismael El Mayo Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, pasará el resto de su vida en prisión tras declararse culpable de dos cargos de narcotráfico.



La funcionaria calificó la confesión como una “victoria histórica” de la justicia norteamericana y resaltó el respaldo del gobierno de México en la detención y entrega del capo. La declaración ocurrió apenas unas horas después de que Zambada reconociera su responsabilidad ante una corte federal en Estados Unidos.



En conferencia de prensa, acompañada por el administrador de la DEA, Terrance Cole, y otros fiscales, Bondi evitó revelar detalles del proceso, incluida la forma en que el narcotraficante llegó a territorio estadounidense el 25 de julio de 2025.



La fiscal de la administración Trump subrayó que la organización criminal de El Mayo operó durante años bajo un esquema de corrupción y sobornos que le permitió mantener el control del cártel. Recordó además que, por acuerdos con las autoridades mexicanas, no se solicitará la pena de muerte para Zambada ni para otros líderes del narcotráfico que sean trasladados a Estados Unidos.