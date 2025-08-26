TAXISTAS BLOQUEAN DE NUEVO EL PUENTE ZACATAL POR PROMESAS INCUMPLIDAS DEL GOBIERNO DE LAYDA

Ciudad del Carmen .- Taxistas y choferes del Sindicato Único de Trabajadores del Volante (SUTV) bloquearon nuevamente el Puente Zacatal como medida de protesta para exigir que se detuviera el transporte irregular, conocido como “pirataje”. Entre las modalidades denunciadas están los llamados “pochimóviles”, vehículos no autorizados y unidades de la plataforma InDrive.



Los dirigentes y choferes advirtieron que no levantarán el bloqueo hasta que la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) acuda a dialogar y comience a detener las unidades irregulares. Señalaron que el gobierno de Layda Sansores, incumplió compromisos previos, ya que desde el 22 de junio se había pactado la presencia de secretarios en el Congreso local y la realización de operativos en Carmen, lo que no se concretó.



“No queremos más palabras, queremos resultados”, enfatizaron los taxistas, asegurando que mantendrán la toma del puente hasta recibir una respuesta directa y efectiva por parte de las autoridades.