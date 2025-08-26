USAN A BEBÉ PARA ESCONDER DROGA; HALLAN DOSIS EN SU PAÑAL

San Francisco de Campeche .- Elementos policiacos interceptaron una unidad durante una revisión de rutina, en la que viajaba una familia: un hombre, una mujer y un menor de edad. Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron sustancias ilícitas que derivaron en la detención de los adultos.

Lo más alarmante ocurrió cuando los oficiales descubrieron una dosis adicional de droga escondida en el pañal del bebé. El menor fue entregado a la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana para su resguardo inmediato.

El vehículo fue asegurado y, junto con los detenidos, trasladado a la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal y los cargos correspondientes por el hallazgo de las sustancias ilícitas.