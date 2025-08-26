ENREDES: JORGE GONZÁLEZ VALDEZ ES VÍCTIMA DE CENSURA, INJUSTICIA Y DE UN ACTO INDIGNANTE POR PARTE DE LAYDA: PERIODISTA DE AGUASCALIENTES

A través de una transmisión para JLMNoticias en sus redes sociales, el periodista de Aguascalientes, José Luis Morales, recordó que vivió lo que está pasando en Campeche con Jorge Luis González Valdez, quien, afirmó, es víctima de censura, injusticia y de un acto indignante por parte de la gobernadora Layda Sansores, y le recomendó al colega: “Haga usted lo mismo que yo, mande a la gobernadora, a la justicia, a los jueces de allá, a la chingada”.

A su publicación anexó el texto: “Lo que está haciendo la gobernadora Layda Sansores San Román contra el colega Jorge Luis González, de Tribuna Campeche, es censura, injusticia y un acto indignante. Yo viví lo que están pasando ahora. Lo que puedo decirles, amigos de Campeche, es expresarles mi solidaridad, y decirle a Jorge Luis González que haga lo mismo que yo hice. ¡Funciona, hágalos y mándelos a todos!”.

José Luis Morales relató que a través de un medio de Aguascalientes se enteró “de la campaña de Layda Sansores para callar al periodista Jorge Luis González Valdez, a quien le han impuesto medidas cautelares para castigarlo y censurarlo si se atreve a hablar de ella”.

Y reveló: “Eso lo viví con un gobernador panista de aquí, me metieron a la cárcel varias veces, me bloquearon mis cuentas todo el sexenio, me amenazaron de muerte y me persiguieron, exactamente el mismo modus operandi. Los mandé a la chingada, seguí trabajando, llegué hasta la Suprema Corte de Justicia y gané”.