LA SPSC Y LA FISCALÍA CALLAN ANTE MENSAJE EN LAS 2 PRESUNTAS NARCOMANTAS HALLADAS EL PASADO SÁBADO 11 DE OCTUBRE

¿INFILTRACIÓN DELINCUENCIAL?

El texto hace referencia a Pura Gente Nueva y a la supuesta protección policiaca al presunto narcomenudista apodado “El Gato”.

Durante la mañana del sábado 11 de octubre fueron colocadas dos presuntas narcomantas en la colonia Jardines y sobre el crucero a Chiná, Campeche, en el periférico Pablo García y Montilla, en las que hacen referencia al cártel Pura Gente Nueva (PGN) y a la supuesta protección que brindan elementos policiacos al supuesto narcomenudista conocido como “El Gato”, cuyo predio y vehículo fue baleado el martes pasado en la colonia 20 de Noviembre.

Mientras la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) emplea recursos humanos y económicos para intentar “desmentir” una realidad —la colocación de mantas—, las presuntas narcomantas pusieron a la vista la posible infiltración de la delincuencia en la Policía Estatal (PE) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

El mensaje de ambas mantas hace referencia a un supuesto elemento de la PE, concretamente de la Unidad de Respuesta Inmediata (URI), de nombre Saúl, y a un elemento ministerial que presuntamente brinda protección a “El Gato”.

El agente ministerial fue identificado como el mismo servidor público implicado en el aseguramiento de un vehículo con reporte de robo en Hecelchakán, y supuestamente fue grabado en estado de ebriedad y dormido en un auto de alta gama, un Camaro SS-2024 de color negro.

Tanto la SPSC como la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) emitieron comunicados tratando de desviar la atención del mensaje de las mantas, evitando informar sobre ellas, pero tratando de desprestigiar las publicaciones sobre las mismas y el mensaje, así como del video del agente en estado de ebriedad.

De este último, la FGECAM aceptó que sí es elemento ministerial, pero aseguró que el video es de hace 2 años, por lo que fue sancionado administrativamente.