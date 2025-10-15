EU REVOCA VISAS DE 50 POLÍTICOS DE MORENA POR PRESUNTOS VÍNCULOS CON EL NARCO, REPORTA REUTERS

El gobierno de Estados Unidos habría revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, principalmente de Morena, por presuntos vínculos con el narcotráfico, según un reporte de Reuters retomado por Latinus y Carlos Loret de Mola.

De acuerdo con la agencia, la medida forma parte de la ofensiva del presidente Donald Trump contra los cárteles de la droga y sus supuestos aliados políticos, lo que ha generado inquietud en la clase política mexicana.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no cuenta con información al respecto, ya que los detalles solo se notifican a quienes se les aplica la medida.

Reuters señala que las revocaciones se han extendido más de lo que se había reportado, y que esta acción diplomática, aunque no nueva, refleja una presión política inusual por parte de la administración estadounidense.

Entre los casos confirmados públicamente figura la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien ha rechazado cualquier vínculo con el crimen organizado.