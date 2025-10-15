ENFERMIZA OBSESIÓN

Están generando distractores, lanzando buscapiés y cortinas de humo para que el pueblo no exija todo el castigo de la ley contra los corruptos saqueadores cuatroteros del pasado sexenio…

“Oigan, preguntó interesado el poeta Casimiro a sus amigos de tertulia, ¿ya leyeron los cientos de comentarios adversos en las redes sociales, ante el nuevo desfiguro de la Tía gobernanta al acudir a una escuela primaria pública a despotricar contra su adversario político y antecesor, el tal Vandalito? Fuera de los bots, quienes tuvieron que intervenir en su apoyo ante el alud de críticas a la señora, el repudio a esa acción es abrumador. Mayoritario, casi unánime” señaló.

–“Esta mañana me desperté con esa noticia, y no me sorprendió constatar una vez más que la mandataria ya de plano está desorientada. Sus enfermizas obsesiones, sus rencores desbordados y su torpeza política para manejar estos asuntos, le están saliendo contraproducentes. En pocas palabras, como decía el Contador, si esperaba sembrar odio contra su predecesor, lo que cosechó fue repudio pero en su contra” apuntó sabiamente como siempre, el viejo don Julián.

–“Yo me sumo a esos comentarios de repudio contra la gobernanta, agregó por su lado doña Chela. Y voy a poner mi queja ante la Secretaría de Educación Pública para que se le prohíba ingresar a presidir eventos políticos a las escuelas públicas. Y en caso de que se le autorice ingresar, que se le imponga un censor para que revise su discurso antes de que abra la boca. Ojo por ojo y diente por diente, porque ella sí está incurriendo en el delito de incitación al odio y a la violencia con esas palabras contra el líder nacional del partido tricolor”.

–“No deja ser lamentable este tipo de desfiguros, apuntó por su parte, el bolero don Memín. A mí me avergüenza cada vez que comete esos yerros, porque más para mal que para bien, es ella la que tiene a su cargo el Poder Ejecutivo. La elegimos para que trabaje por el bienestar del pueblo, no para la consumación de sus venganzas y sus revanchismos. De pena ajena esa actitud en que incurre de manera constante” añadió.

–“Sin duda alguna que la vergüenza es general, complementó el poeta Casimiro. Y lo peor es que cuando cree que con esas acciones va lograr que se desborden las críticas contra su enemigo, quien sale lastimada es ella misma. Hasta pena da leer todo lo que le escriben los ciudadanos, insultos, ofensas y denostaciones, propiciadas por su incontinencia verbal” lamentó.

—“Lo preocupante es que esto parece que no solamente son exabruptos, arrebatos y excesos, señaló don Julián, sino una práctica común de estos gobiernos cuatroteros, que ven la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga que traen en los suyos. Hablan de gobiernos corruptos acusando a los de enfrente, pero se olvidan del multimillonario saqueo de los familiares, socios y cómplices del expresidente con el asunto del huachicol. Están generando distractores, lanzando buscapiés y cortinas de humo para que el pueblo no exija todo el castigo de la ley contra esos corruptos saqueadores que estuvieron protegidos durante todo el sexenio anterior. Así que no nos vayamos con la finta y sigamos exigiendo castigo a esos pillos” exhortó.