ENVENENAN A UNA PERRITA EN LA AMPLIACIÓN ESPERANZA

San Francisco de Campeche.- Una perrita llamada “Niña” fue hallada sin vida en calles de la colonia Ampliación Esperanza, tras presuntamente haber sido envenenada, hecho que generó indignación entre los vecinos y movilizó a las autoridades durante la tarde del lunes.

El reporte se realizó alrededor de las 17:00 horas en la calle Grosella, entre Durazno y Papaya, donde los habitantes observaron que el animal convulsionaba y presentaba síntomas de intoxicación, por lo que dieron aviso al número de emergencias.

Agentes acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras personal especializado realizó el levantamiento del cuerpo del lomito.

De acuerdo con testimonios, los vecinos señalaron a un posible responsable, y el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado, donde se abrió una carpeta de investigación por maltrato animal.