NACIONAL: AUTORIDADES DE CAMPECHE REPRIMEN A COMPAÑERAS ACTIVISTAS DE COLECTIVAS: ISRAEL CIFUENTES

Durante su programa denominado “Enfoque F, la f de funar”, el periodista Israel Ángel Cifuentes criticó a las autoridades de Campeche por reprimir y maltratar a compañeras activistas de diversas colectivas, y entrevistó a Aremi Gasta, fundadora de Ley Sabina, quien expuso lo que vivió el pasado 28 de septiembre durante la represión de policías frente al Congreso del Estado, por manifestarse contra la elección de Juan Pedro Alcudia Vázquez como magistrado, pues lo consideran agresor, a lo que Cifuentes lo calificó como “dedazo”.

Expuso también que antes fueron reprimidas cuando instalaron un tendedero frente al Poder Judicial, que llamamos “poder de la simulación”, donde expusieron, entre otros, al alcalde de Escárcega, Juan Hernández Rath.