jueves, octubre 16, 2025
DENUNCIAN QUE RUIDO ENSORDECEDOR DE OBRA MAL PLANEADA ES INSOPORTABLE PARA ENFERMOS DEL IMSS DEL CENTRO

Publicad0rTelemar

San Francisco de Campeche.- Una remodelación mal planeada en el Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) genera descontento y preocupación entre pacientes y familiares, quienes mediante un video en sus redes sociales denunciaron que los trabajos afectan gravemente la tranquilidad y el descanso de sus enfermos, especialmente en el área de Urgencias.

El problema principal radica en el continuo ruido provocado por taladros que operan todo el día en las inmediaciones de la referida zona, lo que algunos familiares consideran insoportable, e incluso compararon el ruido con una “balacera” por su intensidad y frecuencia.

Este ambiente ensordecedor impide que los pacientes descansen adecuadamente, lo cual es fundamental para su recuperación.

