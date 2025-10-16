AUMENTA A EL NÚMERO DE PERSONAS FALLECIDAS POR INUNDACIONES Y HAY DESAPARECIDOS: SHEINBAUM

México.- Al actualizar cifra sobre las víctimas mortales a causa de las precipitaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que se han registrado fallecimientos, y hay personas no localizadas.

En cuanto a la distribución, hay en Veracruz, en Hidalgo, en Puebla y una persona en Querétaro.



En conferencia de prensa, la mandataria precisó que, aunque se han localizado a varias personas, persisten reportes de familiares no encontrados. Asimismo, subrayó que la Comisión de Víctimas y de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación (Segob) continúan con las labores.



También recordó que a través del micrositio: www.gob.mx/reporteporlluvias/carreteras-index de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encuentra información actualizada, de acuerdo a los reportes de las dependencias federales.