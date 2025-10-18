¿PERDÓN POR EL 88 O DEFENSA DEL PETRÓLEO?; BARTLETT ES DE LOS MAYORES DEFENSORES DEL PATRIMONIO NACIONAL: SHEINBAUM

Durante una conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió al exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, al catalogarlo como uno de los mayores defensores del petróleo y del patrimonio nacional, y ante la pregunta de una reportera de si ya le perdonó el fraude del 88, por lo cual marchó en contra, la mandataria argumentó que no es asunto de si perdona o no, y que cada quien asume la responsabilidad de su vida e historia.

De Bartlett no dice nada y estuvo con expresidentes, la cuestionó la periodista, a lo que la Presidenta contestó: “En su momento dijimos, pero también decimos de Bartlett que es de los mayores defensores del petróleo y de la electricidad”.

-¿Entonces ya le perdonó que haya hecho fraude, porque usted marchaba contra él en el 88?, le preguntó.

-No, él tiene que explicar y lo ha hecho en varias ocasiones, y no es un asunto de si perdono o no, cada quien asume la responsabilidad de su vida y de su historia, y lo que me parece importante reconocer de Bartlett es la defensa que hizo del patrimonio nacional, respondió.

A la interrogante de “¿Y si Bartlett no estuviera en Morena”, Sheinbaum Pardo expresó: “¿Y eso qué tiene que ver?”, a lo que la reportera aseveró: “Pues a quien llega a ese partido lo perdonan y purifican, y al que no lo @t@can con todo, y él ofendió al país al robar la Presidencia del 88, ante lo cual mínimo debería ofrecer disculpas, aunque lo peor es que le perdonan sus actos de corrupción”.