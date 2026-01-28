“NO DESEO REGRESAR A LA RECTORÍA”: JOSÉ ABUD TRAS SER VINCULADO A PROCESO POR POSESIÓN DE DROGA; AFIRMA QUE FUE “SEMBRADA”

El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Abud Flores, descartó regresar a su cargo tras haber sido vinculado a proceso por posesión simple de droga, acusación que afirmó fue fabricada luego de que la sustancia le fuera “sembrada” durante su detención.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en el noticiero Por la Mañana, Abud Flores aseguró que no existe evidencia que sustente los cargos en su contra y que, pese a ello, fue vinculado a proceso. Señaló que se encuentra agradecido por las muestras de apoyo, pero que no desea regresar a la rectoría bajo las condiciones actuales.

Relató que su detención fue arbitraria y violenta, y que los agentes que lo interceptaron mostraron una bolsa con la supuesta droga, la cual —dijo— no le pertenecía. Afirmó que fue sometido a un trato agresivo y que tanto él como las personas que lo acompañaban fueron intimidados durante el operativo.

Durante la conversación, Ciro Gómez Leyva señaló que, desde un punto de vista periodístico, no hay elementos para sostener que el exrector transportara droga, y cuestionó la rapidez con la que el Consejo Universitario sesionó mientras Abud Flores permanecía detenido para destituirlo del cargo.

Abud Flores sostuvo que su destitución fue ilegal, al no existir estatutos ni reglamentos internos que la avalaran, y afirmó que las presiones en su contra comenzaron cuando se negó a poner a la universidad al servicio del gobierno estatal, defendiendo la autonomía universitaria.

Indicó que continuará su defensa legal en libertad, aunque reconoció el impacto económico, personal y familiar del proceso. Añadió que retomará su labor académica como profesor e investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Finalmente, confirmó que no ha recibido respuesta directa por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum a la solicitud de intervención que realizó, y reiteró que su decisión de no volver a la rectoría es definitiva.