“AMLO CONTRATÓ AL REY DEL HUACHICOL PARA COMBATIR EL HUACHICOL”, AFIRMA RAÚL OLMOS

El periodista Raúl Olmos presentó en entrevista con Carmen Aristegui su libro Huachicol fiscal, la madre de todas las estafas, donde documenta una presunta red de contrabando de combustible en México.

Durante la conversación, Olmos aseguró que en 2021 la filial de Pemex, I.I.I. Servicios, contrató a una empresa vinculada con Sergio Carmona Angulo, conocido como “El Rey del Huachicol”, para brindar servicios relacionados con las pipas adquiridas tras el cierre de ductos de Pemex.

El autor explicó que el Gobierno Federal compró alrededor de 500 pipas para enfrentar el robo de combustible; sin embargo, señaló como contradictorio que una empresa ligada a Carmona Angulo participara en el esquema.

“AMLO contrató al Rey del Huachicol para combatir el huachicol”, declaró Olmos durante la entrevista, al considerar el caso como “un absurdo tremendo”.