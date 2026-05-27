QUE AHORA DISPENSADORES AUTOMATIZADOS GARANTIZARÁN MEDICINAS EN ZONAS URBANAS

-“PRIMERO ABASTECERÍAN, LUEGO SIGUIERON LA MEGAFARMACIA, LAS CAMIONETAS, LOS PUESTOS Y AHORA ESTO… NO TIENEN MADRE EN VERDAD”: DON PERIGNNON

Durante la mañanera de hoy de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue dada a conocer la nueva estrategia médica en zonas urbanas: en los centros de Salud y unidades de Medicina Familiar habrá dispensadores automatizados para garantizar el abasto de 22 medicinas, “para que cualquier persona las reciba de manera gratuita, cerca de su domicilio”.

Ante esto, el creador de contenido identificado como Don Perignnon escribió en sus redes sociales: “Empezaron con que abastecerían, siguieron con la Megafarmacia, luego las camionetas, después los puestos y ahora esto… a este paso dirán que saldrán en los huevos Kinder. No tienen madre en verdad”.