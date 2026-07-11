¡SOS! POR IMPAGO DE PROTEXA, PROVEEDORES ENTRAN A CONCURSOS MERCANTILES Y SE PONE EN RIESGO LA ECONOMÍA DE CARMEN

Empresarios de Carmen advirtieron que varias compañías locales han recurrido a los concursos mercantiles, otras a los despidos, unas más a la reducción de operaciones y algunas al cierre, ante la falta de liquidez propiciada por los incumplimientos de pagos desde hace más de 6 años de Protexa, lo que pone en riesgo la permanencia de más empresas, empleos y la economía de la Isla. “Ya es un problema social”, alertaron.

Pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la gobernadora Layda Sansores, a diputados y a senadores que intervengan, para evitar que la crisis económica siga profundizándose, y recalcaron que no se puede hablar de turismo como alternativa porque no hay la infraestructura.

El problema ya es social porque detrás de cada empresa hay decenas de trabajadores y familias y una cadena de proveedores que dependen de esos recursos para subsistir, subrayaron, y explicaron que aunque no les pagan, cumplen con impuestos, cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y demás contribuciones fiscales, lo que ha agravado su situación financiera.

De la liberación de recursos por parte de Pemex, dijeron tener documentación que demuestra que la petrolera ya realizó los pagos correspondientes de diversos contratos a Protexa, entonces ¿dónde está el dinero?”.

Y mientras persisten adeudos con proveedores locales, la empresa sigue contratando nuevos servicios, generando un ciclo de incumplimientos que afecta a compañías carmelitas, recriminaron.

Hicieron un llamado para que Francisco Rivera Cedillo, responsable social de Pemex, intervenga, para lo cual le entregarán facturas y demás documentación para demostrar los adeudos, y anunciaron que pedirán a la petrolera revisar el cumplimiento de obligaciones de Protexa, que no puede abandonar a quienes forman parte de su cadena de suministro.

Si no hay respuesta en los próximos días, habrá nuevas acciones de presión y buscarán que las autoridades federales intervengan, subrayaron.