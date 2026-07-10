MAGISTRADO EN CAPILLA

Son varios los elementos que fundamentan que Juan Pedro Alcudia está desempeñando de manera ilegítima su cargo en el Poder Judicial, pero él, que se precia de respetar las leyes, ¿tendrá el valor de renunciar?

El abogado campechano Félix Sélem Villanueva ha puesto enserios aprietos al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el poblano Juan Pedro Alcudia Vásquez, al sostener que sui designación es inconstitucional, y que los acuerdos y decisiones tomados desde su cargo, al que tilda de espurio, “son nulos de pleno derecho”.

El litigante campechano explica que tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la acción de inconstitucionalidad 99/2025 y su acumulada 100/2025, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal su nombramiento carece de validez legal.

“Cualquier designación de magistraturas contraria a la reforma judicial publicada el 15 de septiembre de 2024 es inconstitucional, por lo tanto, en español para que lo entiendas, tu nombramiento es inconstitucional, porque te designaron bajo una norma que fue derogada cuando se hizo la reforma judicial local en noviembre del 2024 mediante el decreto número 13”.

Calificó al magistrado de “espurio” y “oportunista”, le advirtió que “todo lo que firmas es nulo de pleno derecho” y le recomendó preparar sus maletas y buscar un buen abogado, “porque ya vi que eres muy malo”.

Son acusaciones muy fuertes y muy fuertes contra el magistrado Alcudia Vásquez, quien, efectivamente, llegó a su cargo actual por la puerta trasera, en medio de sesiones cuasi clandestinas del Congreso del Estado, con el rechazo de los grupos parlamentarios de la oposición, y con un Palacio Legislativo que estuvo acordado por decenas de policías durante la sesión, al grado que un grupo de activistas que protestaban contra el nombramiento, fue reprimido y cuatro de sus integrantes fueron arrestados de manera arbitraria e ilegal.

Son varios elementos que fundamentan, pues, que Juan Pedro Alcudia está desempeñando de manera ilegítima una posición de poder, desde donde ha intervenido para inclinar a favor, los expedientes judiciales promovidos por la mandataria en contra de sus adversarios políticos o contra periodistas.

MJo ha habido respuesta oficial a los argumentos del abogado Sélem Villanueva. La gobernadora ya no respondió a los señalamientos desde su Martes del Jaguar, a pesar de que en anteriores emisiones utilizó ese espacio para atacar al abogado que ahora exige la renuncia del magistrado presidente del TSJE.

Habrá que ver la respuesta de los tribunales federales ante la posible exigencia de Sélem Villanueva para que se corrija la designación de Alcudia Vásquez. Sería un hecho histórico que sentará precedente para más designaciones en el futuro.

No hay que olvidar que Alcudia está en su cargo con miras a futuro: para servir como muralla defensiva a todas las denuncias que se presenten contra la gobernadora y varios de sus colaboradores, una vez que concluya su periodo administrativo. Así que las cosas podrían calentarse hasta el extremo en el Poder Judicial. Seguiremos al pendiente.