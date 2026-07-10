CON SU DISCURSO SOBRE LA SOBERANÍA, SHEINBAUM DEFIENDE INTERESES DE AMLO Y SE VA DE MANERA EQUIVOCADA CONTRA EU: LA BARRA NOTICIAS

-LAYDA SE AFERRA A LA NARRATIVA DEL CAMPECHE SEGURO PERO NO SE VE ESE RESULTADO

Circula en Redes.- En la mesa de análisis de La Barra Noticias, conducido por el periodista Carlos Martínez, plantearon que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Layda Sansores se aferran a la narrativa del Campeche seguro y a nivel nacional de ser un Gobierno que lucha contra la corrupción y la delincuencia, pero no se ven esos resultados de manera objetivo.

Y se enfocaron en el caso de Sheinbaum, quien, recalcaron, no puede salir a defender al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, ante lo cual toma la bandera del nacionalismo y de la soberanía, pero las capturas de personajes ligados a actividades ilícitas fortalecen la retórica de la oposición de que hay un narcogobierno.

Además, se comentó, la Presidenta está entrampada porque, por un lado, tiene que responderle al expresidente Andrés Manuel López Obrador, y por otro lado tiene la presión de Donald Trump, por lo cual se está yendo contra el lado equivocado, es decir: Estados Unidos, pero cada día surgen evidencias que la exhiben y la dejan en un papel que deja mucho que desear como Presidenta.

Contra el discurso oficial de la 4T de que no negocian con delincuentes, vemos que Estados Unidos le está haciendo el trabajo de detener a los narcos, quienes tienen al país sumido en la violencia, y por eso están en ese país Los Chapitos y El Mayo.