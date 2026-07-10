viernes, julio 10, 2026
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CAMPECHE ESTÁ ACABADO: NELLY MÁRQUEZ

Entrevistada para el medio NCS, la exdirigenta estatal panista Nelly Márquez Zapata, criticó a la 4T por asegurar que sabía gobernar y que las cosas iban a cambiar, pero todos los indicadores del país son malos y los del Estado están terriblemente mal, y no es que bajamos uno, dos o tres puntos, no, sino que el Estado está acabado.

Se enfocó en 3 puntos principales: salud, empleo y seguridad, y si los otros lo hicieron mal, está bien, lo hicieron mal y por eso la gente no votó por ellos, sino por un cambio, para que las cosas se hicieran bien y tuvieras trabajo, pero además se muere la gente porque no hay doctores, no se da abasto la salud en el Estado y no hay medicinas, las cuales la gente tiene que ir a comprar, para lo cual pide prestado o empeña su televisión o lo que pueda.

El panorama también es terrible en seguridad y en el tema laboral, y respecto a éste expresó: “Sal y verás los lugares vacíos. Entonces, pero ellos sabían. Aquí el tema es, ellos dijeron que sí sabían y no lo saben”.

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