viernes, julio 10, 2026
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ESPOSO DE LIZ HERNÁNDEZ DEFRAUDÓ A MÁS DE 37 CAMPECHANOS CON LA RENTA DE PLACAS DE TAXI A NOMBRE DE LAYDA: ISRAEL GARCÍA

CIRCULA EN REDES: Mientras los taxistas y transportistas son tratados con la punta del pie y les hacen dar vueltas para sacar copias y realizar trámites, la exsecretaria de Gobierno, Liz Hernández, además de beneficiar a su esposo siendo funcionaria, le permitió rentar placas a nombre de la gobernadora Layda Sansores, con lo cual defraudó a más de 37 personas, publicó en sus redes el periodista Israel García.

Así, agregó, mientras en la ciudad capital los campechanos sabemos y conocemos que el calvario que implica acceder a un título de concesión en su modalidad de alquiler, los de la mafia del poder se beneficiaron a manos llenas tan pronto llegaron.

La lista de nombres, delitos, fraudes y negligencias desde que esa clase política llegó al poder en el 2021, es larga y está documentada, aseveró, y recriminó que todo fue privilegio, goce de poder y convertirse en nuevos ricos robándole cerrando la puerta al campechano.

Estamos ante un ejemplo de corrupción en este sexenio, mientras quienes siguen en el cuarto piso juran y perjuran que no saben nada, criticó Israel García.

De esta situación real nadie quiere hablar, pero urge exhibirlo e intervenir desde el conocimiento, desde la conciencia y desde la mano del pueblo, porque no quedará impune, pues muchas de las víctimas son mujeres que la exfuncionaria promovía proteger, mientras su esposo con charola defraudaba a centenas de hogares campechanos, finalizó el periodista.

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