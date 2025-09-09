“GRAVE Y LAMENTABLE QUE SE DEVUELVAN MÁS DE 39 MILLONES A LA FEDERACIÓN Y NO SE APLIQUEN EN SEGURIDAD”, ADVIERTE RICARDO MEDINA FARFÁN

El presidente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, señaló que la administración estatal ha demostrado su incapacidad para cumplir metas y concretar proyectos, lo que ha provocado la devolución de más de 39 millones de pesos a la Federación en los últimos cuatro años. Explicó que este dinero, en lugar de aplicarse en obras y programas prioritarios, regresa a las arcas federales por falta de planeación y eficacia del gobierno local. “En cuatro años el gobierno estatal ha devuelto más de 39 millones de pesos al gobierno federal simple y sencillamente porque no tuvieron la capacidad de ejercer este dinero”, señaló.

El dirigente priista enfatizó que la situación es particularmente grave en el rubro de seguridad pública. “En este 2024 se devolvieron más de 9 millones 668 mil pesos que estaban destinados al Fondo de Atención a la Seguridad Pública. Es grave y lamentable que, mientras Campeche enfrenta un clima de violencia, el dinero que podría servir para proteger a los ciudadanos se devuelva a la Federación porque el gobierno no tuvo la capacidad de aplicarlo a tiempo”, advirtió. Medina Farfán explicó que estos recursos están comprometidos para capacitar a policías, comprar equipo, mejorar instalaciones y fortalecer los centros de reclusión.

En este sentido, afirmó que la falta de ejecución de los recursos refleja una deficiencia grave de la administración estatal, no solo por la pérdida de fondos millonarios, sino por dejar sin desarrollo y protección a la ciudadanía. “Particularmente este 2024, ha sido el año donde más recursos se han devuelto al gobierno federal y donde más se nota la incapacidad en cumplir con los objetivos de seguridad”, concluyó Medina Farfán.