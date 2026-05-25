EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 25 DE MAYO DE 2026

“PIEZA CLAVE” ES CULPABLE DEL CAOS EN SEGURIDAD.

Fue el pasado viernes que Layda Sansores publicó en sus redes sociales que realizó su ineficiente Mesa de la Paz en el C5 con “todo el equipo que todos los días trabaja coordinadamente por la seguridad” y aplaudió “el gran trabajo de la policía encabezada por Marcela Muñoz, pieza clave para mantenernos entre los estados más seguros”.

Y como más rápido cae un hablador que un cojo, el mismo viernes una señora de la tercera edad fue impactada en su vehículo por un camión del Ko’ox y su policía se negó a llamar una ambulancia para brindarle la atención médica que requería. Unas horas más tarde, en la colonia Morelos, en el municipio de Escárcega, vecinos reportaron disparos en lo que se presume fue un fallido intento de ejecución desde una motocicleta.

¿A eso le llama “gran trabajo”? ¿A esto le llama estado seguro? Layda Sansores no termina de entender que su “pieza clave” es una corrupta e ineficiente que sólo ha brindado seguridad a los delincuentes. Desde hace casi 5 años que asumió el mando de la policía los campechanos perdieron la seguridad y hoy esperan con resignación que se largue y no vuelva más. Que tragedia.

SHEINBAUM LESIONA A PROVEEDORES Y JUBILADOS.

La semana pasada informamos que Pemex ya anunció que extenderá ocho años más el pago de deuda a proveedores por 250 mil millones de pesos (de un pasivo total de 375 mmdp), que mañosamente la financia sus operaciones a costa de sus proveedores y que acumula pérdidas por 478 mil millones de pesos, con una caída del 8.1% en la producción de petróleo bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.

Pues ahora nos enteramos que la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP) interpuso 990 amparos en defensa de las pensiones de los jubilados de Pemex, de los cuales 85 corresponden a jubilados que radican en Ciudad del Carmen.

¿Qué pasa con la administración de la presidente Claudia Sheinbaum que atenta contra los derechos económicos de los extrabajadores?

Fue la misma presidente Claudia Sheinbaum quien la semana pasada en Yucatán afirmó que “cuando no hay corrupción, el dinero alcanza”, y todo lleva a pensar que su administración es corrupta, pues no solo no le paga a los proveedores de servicios carmelitas, sino que también recorta las pensiones a los jubilados de esa paraestatal. ¿Por qué maltrata tanto a los campechanos? ¿A eso le llama gobierno humanista? Si no puede con el paquete, mejor que renuncie y se vaya.