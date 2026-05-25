CON GAS Y ANTIMOTINES, PABLO G. LÁZARUS REPRIME A FAMILIAS QUE EXIGÍAN LUZ

Habitantes de las colonias Emiliano Zapata y El Caracol denunciaron un acto de represión por parte del gobierno del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, luego de que elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional desalojaran con gas lacrimógeno a familias que bloqueaban la avenida 10 de Julio para exigir el restablecimiento del servicio de energía eléctrica en Ciudad del Carmen.

La protesta inició durante la noche, cuando vecinos afectados por los constantes apagones cerraron la circulación a la altura de la calle Satélite para presionar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), asegurando que llevaban horas e incluso días sin luz pese a las altas temperaturas. Sin embargo, en lugar de atender las demandas ciudadanas, las autoridades desplegaron un operativo antimotines para retirar a los inconformes.

En videos difundidos en redes sociales se observa a policías equipados con escudos y el uso de gas lacrimógeno contra los manifestantes, entre los que había mujeres, niños y adultos mayores. Tras varios minutos de tensión, empujones y confrontaciones, las corporaciones lograron liberar la vialidad, mientras las críticas contra el actuar del Ayuntamiento de Carmen y del alcalde Pablo G. Lázarus aumentaron entre ciudadanos.

Video: Visión Carmen