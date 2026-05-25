lunes, mayo 25, 2026
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“MEJOR QUE REGRESE LO ROBADO”, AFIRMA LA PRESIDENTA SOBRE ALITO

En su mañanera desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que más allá de enjuiciar o encarcelar a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, lo que debería hacer “Alito” es devolver lo que se robó en Campeche.

El proceso contra el también legislador, añadió la mandataria federal, es parte de los juicios, o sea, puede haber una salida alternativa y no necesariamente prisión. “Aquel que se demuestre que hubo recursos ilícitos, le conviene más al pueblo de México que regrese lo que se robó y se utilice para el bienestar de los mexicanos”.

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