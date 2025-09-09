ATAQUE ARMADO EN COLONIA KANISTE DEJA A SUJETO HERIDO DE BALA

Con una herida de bala en la pierna resultó un sujeto durante un ataque ocurrido la noche del lunes en la colonia Kaniste, lo que provocó un fuerte despliegue policiaco y la intervención de paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU). La víctima, identificada con el alias de “El Dzereque”, se encontraba afuera de un domicilio en la calle 18 entre 13 y 15 cuando sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en su contra, impactando la vena femoral y provocando una hemorragia abundante. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia mientras los agresores huyeron con rumbo desconocido.

Tras el ataque, agentes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) peinaron la zona sin éxito y acordonaron el área hasta la llegada de elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (Fgcam). La víctima fue trasladada de emergencia al hospital general para recibir atención especializada, mientras el ministerio público inició la investigación del hecho. Vecinos aseguraron que “El Dzereque” es presunto malviviente con antecedentes por robo, y las autoridades continúan recabando evidencia y asegurando la zona.