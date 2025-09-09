CONDUCTORA DE AUTO NO RESPETA ALTO, ATROPELLA Y MANDA AL HOSPITAL A DOS ELEMENTOS DE LA GUARDIA NACIONAL QUE IBAN EN MOTO

Sobre la avenida José López Portillo, en el cruce con la carretera antigua a Chiná, la conductora de un automóvil no hizo su alto, atropelló y mandó hoy al hospital a dos elementos (un hombre y una mujer) de la Guardia Nacional que circulaban en moto.

Durante varios minutos hubo caos vial, luego policías estatales controlaron el tráfico, en tanto paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU) atendieron a las víctimas, quienes sufrieron golpes en varias partes del cuerpo, la mujer con posible fractura en la pierna izquierda, por lo cual fueron trasladados al Hospital Naval y el informe médico es reservado.

El auto es un Nissan tipo Versa, color gris y placas DKP-567-A del Estado; la moto, marca Suzuki, color negro y láminas 88GPY5 también de esta entidad.

Familiares del varón llegaron al lugar para dialogar con la responsable y tratar de llegar a un arreglo.