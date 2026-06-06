EXIGEN A LAYDA SANSORES ATENDER EL PROBLEMA DE INUNDACIONES EN ICH-EK

Hopelchén.- Pobladores encabezados por el comisario municipal de Ich-Ek, Marcos Bacilio Poot Ake, exigieron a la gobernadora Layda Sansores San Román atender de manera inmediata la problemática de inundaciones que afecta a la comunidad, al considerar que las acciones para desviar el agua de lluvia debieron realizarse desde hace dos años, cuando el tema fue planteado por primera vez ante las autoridades.

Durante una asamblea comunitaria, los habitantes solicitaron también la presencia del subsecretario de Gobierno en la Zona Norte, Héctor Mena, para avanzar en los acuerdos que permitan iniciar las obras necesarias. De acuerdo con Bacilio Poot, la temporada de lluvias apenas comienza, por lo que urgió a las autoridades estatales a intervenir cuanto antes para evitar que las afectaciones se agraven y continúen perjudicando a las familias de Ich-Ek.